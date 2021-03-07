​Ибрагимович произнёс пламенную речь на фестивале

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович стал гостем музыкального фестиваля в Сан-Ремо. В последний вечер фестиваля швед произнёс пламенную речь.

«Все знали Златана до этого праздника, так почему Златан приехал сюда? Потому что ему нравятся вызовы, адреналин. Если не бросать вызов самому себе, вы не можете побеждать.

Я сыграл 945 матчей за свою карьеру. Я выиграл многие из них, но не все. Я завоевал 11 трофеев, но какие-то проиграл. Я Златан, даже когда не побеждаю. Я Златан, когда выигрываю и когда проигрываю. Я забил много голов, но в некоторых моментах я не забивал.

Неудача – это не противоположность успеха, это часть успеха. Ничего не делать – самая большая неудача из всех. Если Златан может ошибиться, то вы тоже можете. Важно каждый день прибавлять в усилиях, целеустремлённости, настойчивости, концентрации.

Я на этом фестивале, чтобы рассказать вам всем, что по-своему вы можете быть Златаном. Спасибо Италии, моему второму дому», - цитирует Ибрагимовича Football Italia.