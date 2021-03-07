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​Ибрагимович произнёс пламенную речь на фестивале

07 Марта 2021, 11:45,

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович стал гостем музыкального фестиваля в Сан-Ремо. В последний вечер фестиваля швед произнёс пламенную речь.

«Все знали Златана до этого праздника, так почему Златан приехал сюда? Потому что ему нравятся вызовы, адреналин. Если не бросать вызов самому себе, вы не можете побеждать.

Я сыграл 945 матчей за свою карьеру. Я выиграл многие из них, но не все. Я завоевал 11 трофеев, но какие-то проиграл. Я Златан, даже когда не побеждаю. Я Златан, когда выигрываю и когда проигрываю. Я забил много голов, но в некоторых моментах я не забивал.

Неудача – это не противоположность успеха, это часть успеха. Ничего не делать – самая большая неудача из всех. Если Златан может ошибиться, то вы тоже можете. Важно каждый день прибавлять в усилиях, целеустремлённости, настойчивости, концентрации.

Я на этом фестивале, чтобы рассказать вам всем, что по-своему вы можете быть Златаном. Спасибо Италии, моему второму дому», - цитирует Ибрагимовича Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
07 Марта 2021, 12:34

11 трофеев за 945 матчей, это как-то маловато, его карьеру нельзя сказать успешной...

1
overkill666
07 Марта 2021, 12:34

ему самому не смешно о себе говорить постоянно от третьего лица? создается впечатление, что он так постоянно делает, даже дома. например "Златан покушал" или "Златан покакал"...

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