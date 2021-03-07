​Названы предварительные сроки отсутствия Кокорина

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07 Марта 2021, 11:28,
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По предварительным прогнозам, получивший травму бедра Александр Кокорин пропустит не менее недели. Об этом сообщил Рейтинг Букмекеров.
Напомним, о попадании Кокорина в лазарет «Фиорентина» сообщила в субботу. Российский форвард, перебравшийся в стан «фиалок» из «Спартака» в январе, травмировался в последнем матче чемпионата против «Ромы».
Александр Кокорин успел принять участие в трёх матчах «Фиорентины» в итальянском чемпионате. Результативными действиями россиянин пока что не отмечался.
«Фиорентина» занимает только шестнадцатое место в турнирной таблице Серии А, чем недовольны болельщики. Накануне они даже атаковали клубную базу «фиалок».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин