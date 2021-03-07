​Названы предварительные сроки отсутствия Кокорина

По предварительным прогнозам, получивший травму бедра Александр Кокорин пропустит не менее недели. Об этом сообщил Рейтинг Букмекеров.

Напомним, о попадании Кокорина в лазарет «Фиорентина» сообщила в субботу. Российский форвард, перебравшийся в стан «фиалок» из «Спартака» в январе, травмировался в последнем матче чемпионата против «Ромы».

Александр Кокорин успел принять участие в трёх матчах «Фиорентины» в итальянском чемпионате. Результативными действиями россиянин пока что не отмечался.

«Фиорентина» занимает только шестнадцатое место в турнирной таблице Серии А, чем недовольны болельщики. Накануне они даже атаковали клубную базу «фиалок».