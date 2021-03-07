​Роналду отреагировал на победу над «Лацио»

В субботу вечером «Ювентус» первым пропустил от «Лацио», но в итоге победил с результатом 3:1. Звёздный форвард туринцев Криштиану Роналду начинал игру в запасе и провёл на поле около двадцати минут после выхода на замену. После финального свистка португалец сделал публикацию в Instagram.

«Отличная победа! Продолжаем в том же духе, ребята», - написал Роналду.

На текущую минуту «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Туринцы на одно очко отстают от «Милана» и на семь – от «Интера».

Во вторник, девятого марта, «Ювентус» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту»,