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​Бизнесмен из Молдовы хочет купить «Милан»

06 Марта 2021, 20:40,

Молдавский бизнесмен Александр Жуков рассчитывает стать владельцем «Милана». Об этом говорится в официальном заявлении его офиса.

«Александр Жуков, ведущий бизнесмен родом из Молдовы и основатель World Lab Technologies, выразил заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций известного клуба «Милан» из итальянской Серии А.

Это приобретение удовлетворило бы давнее желание господина Жукова активно участвовать в спортивном бизнесе», - говорится в заявлении.

В настоящее время «Милан» принадлежит фонду Elliott Management.

Добавим, что «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата после двадцати пяти туров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Александр Жуков
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