​Фонсека: «Календарь бесчеловечен»

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06 Марта 2021, 20:18,
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался по поводу напряжённого графика игр, с которым сталкиваются футболисты.
«Многие тренеры считают, что матчей слишком много. Посмотрите, сколько травм у «Реала» и «Ливерпуля». Заставлять футболистов проводить такое количество игр – это бесчеловечно», - заявил Фонсека во время пресс-конференции.
В конце марта клубный футбол уйдёт на небольшую паузу, уступив место международному. В рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Европе будет проведено три стартовых тура.
«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А на текущий момент.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Паулу Фонсека