​Фонсека: «Календарь бесчеловечен»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался по поводу напряжённого графика игр, с которым сталкиваются футболисты.

«Многие тренеры считают, что матчей слишком много. Посмотрите, сколько травм у «Реала» и «Ливерпуля». Заставлять футболистов проводить такое количество игр – это бесчеловечно», - заявил Фонсека во время пресс-конференции.

В конце марта клубный футбол уйдёт на небольшую паузу, уступив место международному. В рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Европе будет проведено три стартовых тура.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А на текущий момент.