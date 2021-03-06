Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Фонсека: «Календарь бесчеловечен»

06 Марта 2021, 20:18,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался по поводу напряжённого графика игр, с которым сталкиваются футболисты. 

«Многие тренеры считают, что матчей слишком много. Посмотрите, сколько травм у «Реала» и «Ливерпуля». Заставлять футболистов проводить такое количество игр – это бесчеловечно», - заявил Фонсека во время пресс-конференции.

В конце марта клубный футбол уйдёт на небольшую паузу, уступив место международному. В рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Европе будет проведено три стартовых тура.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А на текущий момент.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Паулу Фонсека
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола