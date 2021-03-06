​Фанаты «Фиорентины» атаковали базу, Кокорин не пострадал

Болельщики «Фиорентины» очень недовольны тем фактом, что команда располагается на шестнадцатой позиции в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета лишь на пять зачётных баллов.

Как сообщили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в субботу фанаты «фиалок» атаковали клубную базу, выражая тем самым своё недовольство результатами. Российский нападающий Александр Кокорин, перебравшийся в «Фиорентину» в январе, не пострадал.

Ранее «Фиорентина» сообщила о том, что Александр Кокорин получил травму прямой мышцы бедра. Очевидно, российский форвард не сможет выйти на поле в матче против «Пармы», который пройдёт седьмого марта.