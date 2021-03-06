​Роналду рискует не сыграть против «Лацио»

Звёздный форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рискует не сыграть в субботнем матче итальянского чемпионата против «Лацио». Об этом на своих страницах сообщает Football Italia, ссылаясь на итальянские СМИ.

Роналду не готов на сто процентов из-за возникшей небольшой проблемы со здоровьем. Андреа Пирло может не стать рисковать, держа в уме ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту», который состоится на следующей неделе.

В тридцати матчах нынешнего сезона в различных соревнованиях Криштиану Роналду забил двадцать семь голов и отдал три голевых паса.