Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Роналду рискует не сыграть против «Лацио»

06 Марта 2021, 18:21,

Звёздный форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рискует не сыграть в субботнем матче итальянского чемпионата против «Лацио». Об этом на своих страницах сообщает Football Italia, ссылаясь на итальянские СМИ.

Роналду не готов на сто процентов из-за возникшей небольшой проблемы со здоровьем. Андреа Пирло может не стать рисковать, держа в уме ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту», который состоится на следующей неделе.

В тридцати матчах нынешнего сезона в различных соревнованиях Криштиану Роналду забил двадцать семь голов и отдал три голевых паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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