Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Арендованный у ЦСКА Гайч впервые вышел в основе «Беневенто» и сразу забил

06 Марта 2021, 18:14,

Адольфо Гайч не смог должным образом проявить себя в составе ЦСКА. В первой части нынешнего сезона аргентинский форвард провёл за «армейцев» восемнадцать игр и забил лишь один гол, что случилось в матче Лиги Европы. В зимнее трансферное окно «армейцы» отпустили Гайча в аренду в «Беневенто».

В субботу Гайч впервые попал в основной состав «Беневенто» - ранее аргентинец лишь дважды выходил на замену. Появление на поле с первых минут Адольфо отметил голом, расписавшись в воротах «Специи» на экваторе первого тайма матча Серии А.

Отметим, что главным тренером «Беневенто» является известный в прошлом футболист Филиппо Индзаги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Беневенто, Адольфо Гайч
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола