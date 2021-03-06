​Арендованный у ЦСКА Гайч впервые вышел в основе «Беневенто» и сразу забил

Адольфо Гайч не смог должным образом проявить себя в составе ЦСКА. В первой части нынешнего сезона аргентинский форвард провёл за «армейцев» восемнадцать игр и забил лишь один гол, что случилось в матче Лиги Европы. В зимнее трансферное окно «армейцы» отпустили Гайча в аренду в «Беневенто».

В субботу Гайч впервые попал в основной состав «Беневенто» - ранее аргентинец лишь дважды выходил на замену. Появление на поле с первых минут Адольфо отметил голом, расписавшись в воротах «Специи» на экваторе первого тайма матча Серии А.

Отметим, что главным тренером «Беневенто» является известный в прошлом футболист Филиппо Индзаги.