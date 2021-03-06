​Кокорин получил травму

«Фиорентина» сообщила о травме нападающего Александра Кокорина. Российский футболист получил повреждение в игре итальянского чемпионата против «Ромы», которая проходила третьего марта. В результате обследования у Кокорина было выявлено повреждение прямой мышцы левого бедра, говорится на клубном сайте «фиалок».

Кокорин начал процесс восстановления. Сколько времени пропустит футболист, клуб не сообщает.

Напомним, Александр Кокорин перебрался в «Фиорентину» из «Спартака» в январе. Форвард успел провести три матча в Серии А. Результативными действиями он пока что не отмечался.