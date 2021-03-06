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Вьери: «Лукаку прогрессирует благодаря Конте»

06 Марта 2021, 11:23,

Экс-форвард миланского «Интера» Кристиан Вьери поделился мнением о прогрессе бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в стане «нерадзурри».

«Я считаю, что Ромелу стал лучше играть благодаря Антонио Конте. Лукаку много забивал в АПЛ, но тогда у него не было такой жажды борьбы. Сейчас же мы видим работу Конте. Этот тренер заставляет футболистов идеально выполнять свою работу. Антонио привел Лукаку в оптимальную форму», - заявил Вьери посредством своего канала в Twitch.

В нынешнем сезоне Серии А 27-летний нападающий провел 24 матча, забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ромелу Лукаку, Кристиан Вьери
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