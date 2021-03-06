Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мхитарян не спешит продлевать контракт с «Ромой»

06 Марта 2021, 10:24,

Руководство «Ромы» планирует предложить новый трудовой договор полузащитнику Генриху Мхитаряну, об этом информирует Il Messaggero.

Согласно данным источника, окончательное решение по этому поводу будет принято в конце нынешнего сезона. Мхитарян пока не дал положительного ответа, поскольку хочет точно знать, какое место займет команда в текущем сезоне. Если клуб выйдет в еврокубки, то стороны с большой долей вероятности продлят сотрудничество.

В нынешнем сезоне Генрих провел 24 матча в чемпионате Италии, записав на свой счет девять забитых мячей и восемь голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Генрих Мхитарян
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола