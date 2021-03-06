Мхитарян не спешит продлевать контракт с «Ромой»

Руководство «Ромы» планирует предложить новый трудовой договор полузащитнику Генриху Мхитаряну, об этом информирует Il Messaggero.

Согласно данным источника, окончательное решение по этому поводу будет принято в конце нынешнего сезона. Мхитарян пока не дал положительного ответа, поскольку хочет точно знать, какое место займет команда в текущем сезоне. Если клуб выйдет в еврокубки, то стороны с большой долей вероятности продлят сотрудничество.

В нынешнем сезоне Генрих провел 24 матча в чемпионате Италии, записав на свой счет девять забитых мячей и восемь голевых передач.