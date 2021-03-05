Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Фиорентину».

Как сообщает Radio Kiss Kiss, президент «фиалок» уже связался с представителями Гаттузо, чтобы оценить возможность приглашения итальянского специалиста в свой клуб.

Отметим, что в СМИ всё чаще и чаще появляется информация о том, что Гаттузо покинет «Наполи» по окончании сезона.

После двадцати пяти туров «неаполитанцы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Интера» на пятнадцать очков. А «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, и вовсе расположилась на четырнадцатой строчке.