|
05 Марта 2021, 22:55,
|
|
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Фиорентину».
Как сообщает Radio Kiss Kiss, президент «фиалок» уже связался с представителями Гаттузо, чтобы оценить возможность приглашения итальянского специалиста в свой клуб.
Отметим, что в СМИ всё чаще и чаще появляется информация о том, что Гаттузо покинет «Наполи» по окончании сезона.
После двадцати пяти туров «неаполитанцы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Интера» на пятнадцать очков. А «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, и вовсе расположилась на четырнадцатой строчке.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Наполи, Фиорентина, Дженнаро Гаттузо