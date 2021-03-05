Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гаттузо может возглавить «Фиорентину»

05 Марта 2021, 22:55,

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Фиорентину».

Как сообщает Radio Kiss Kiss, президент «фиалок» уже связался с представителями Гаттузо, чтобы оценить возможность приглашения итальянского специалиста в свой клуб.

Отметим, что в СМИ всё чаще и чаще появляется информация о том, что Гаттузо покинет «Наполи» по окончании сезона.

После двадцати пяти туров «неаполитанцы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Интера» на пятнадцать очков. А «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, и вовсе расположилась на четырнадцатой строчке.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Фиорентина, Дженнаро Гаттузо
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