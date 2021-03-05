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Пирло: «Маккенни меня ничем не удивил»

05 Марта 2021, 22:25,

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о полузащитнике Уэстоне Маккенни.

«Маккенни меня ничем не удивил, мы следили за ним и хорошо понимали, что от него ожидать. Полноценный трансфер должен стать для него отправной точкой. Если Уэстон думает, что уже добился успеха, то он совершает ошибку и находится на неправильном пути», - цитирует Пирло Football Italia.

Напомним, что вчера, четвёртого марта, туринский клуб объявил о выкупе полузащитника сборной США у «Шальке». Первую часть сезона Маккенни выступал за «Ювентус» на правах аренды.

22-летний футболист принял участие в двадцать одном матче туринцев в Серии А, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Уэстон Маккенни
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Марта 2021, 22:49

Маккенни хоть вниз не тянет Юве, в отличии от замыкалду....

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