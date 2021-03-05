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Осимхен восстановился после травмы головы

05 Марта 2021, 16:49,

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен приступил к тренировкам в общей группе команды, восстановившись после травмы головы. Нигериец пострадал в игре против «Аталанты» (2:4) и имеет шанс выйти на поле против «Болоньи» в воскресенье.

Нейрохирург Альфредо Бучьеро дал комментарий по состоянию здоровья экс-лидера «Лилля»: «Ему можно выходит на поле, - заявил врач Radio Punto Nuovo. - Решение будут принимать тренер Дженнаро Гаттузо и доктор Раффаэле Канонико. С медицинской точки зрения, нет проблем. Я попросил игрока посвятить мне гол.

«Наполи» также сообщил, что по индивидуальной программе начали тренироваться Ирвинг Лосано и Андреа Петанья.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Виктор Осимхен
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