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После матча «Ювентуса» со «Специей» в обеих командах есть заболевшие коронавирусом

05 Марта 2021, 14:49,

Клубы Серии А продолжают страдать от коронавируса. В четверг «Ювентус» объявил о заболевании у полузащитника Родриго Бентанкура, а на следующий день уже «Специя» сообщила о случаях инфицирования COVID-19. Примечательно, что эти команды встречались на поле во вторник.

- «Специя» объявляет о положительных тестах на коронавирус у вратаря Ивана Проведеля и у одного сотрудника клуба, - говорится в заявлении новичков Серии А. Заболевшие  изолированы согласно медицинского протокола. Также, по правилам, «Специя» пройдет тестирование на коронавирус накануне запланированного на субботу матча с «Беневенто».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Специя
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