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Гаттузо выгналя Руя с тренировки

05 Марта 2021, 14:40,

Из лагеря «Наполи» продолжают поступать новости, свидетельствующие о сложностях в коллективе. После матча с «Сассуоло» капитан Лоренцо Инсинье крушил все, что попадалось под руку, и говорил неприятные слова в адрес команды.

La Gazzetta dello Sport сообщает о том, что главный тренер Дженнаро Гаттузо в четверг прогнал с тренировки защитника Марио Руя. Причиной стало отношение к работе со стороны игрока, который на протяжении трех матчей не попадает в состав. В ноябре по той же причине  29-летний португалец вместе с Фаузи Гуламом был отправлен на трибуны перед началом поединка против «Болоньи».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо, Марио Руй
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