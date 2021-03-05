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«Милан» нацелился на вингера «Реала»

05 Марта 2021, 13:19,

Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Заинтересованность в его услугах проявляет «Милан», об этом информирует Milan News.

Руководство «россонери» давно подыскивает усиление на позицию правого вингера. Кандидатура Васкеса считается приоритетным вариантом для миланского клуба.

Ранее СМИ сообщали, что Лукас не может договориться о новом трудовом договоре с «королевским» клубом. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Примеры Васкес провел 19 матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Лукас Васкес
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