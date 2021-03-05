«Мне нужна твоя одежда и байк»: Ибрагимович добирался автостопом на музыкальный фестиваль в Сан-Ремо

По пути на музыкальный фестиваль в Сан-Ремо шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович застрял в огромной пробке из-за ДТП, произошедшего на дороге.

Златан не растерялся в этой ситуации и остановил первого попавшегося мотоциклиста. Ибра попросил незнакомца подвезти его на фестиваль, произнеся фразу: «Мне нужна твоя одежда и байк. Подбросишь в Сан-Ремо?».

Мужчина оказался болельщиком «Милана» и с радостью согласился помочь лидеру любимой команды.

Ранее сообщалось, что во время фестиваля Ибрагимович предложил продать некоторых певцов в «Ливерпуль», который испытывает большие кадровые проблемы из-за травм.