Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Мне нужна твоя одежда и байк»: Ибрагимович добирался автостопом на музыкальный фестиваль в Сан-Ремо

05 Марта 2021, 11:08,

По пути на музыкальный фестиваль в Сан-Ремо шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович застрял в огромной пробке из-за ДТП, произошедшего на дороге.

Златан не растерялся в этой ситуации и остановил первого попавшегося мотоциклиста. Ибра попросил незнакомца подвезти его на фестиваль, произнеся фразу: «Мне нужна твоя одежда и байк. Подбросишь в Сан-Ремо?».

Мужчина оказался болельщиком «Милана» и с радостью согласился помочь лидеру любимой команды.

Ранее сообщалось, что во время фестиваля Ибрагимович предложил продать некоторых певцов в «Ливерпуль», который испытывает большие кадровые проблемы из-за травм.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола