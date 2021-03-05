«Мне нужна твоя одежда и байк»: Ибрагимович добирался автостопом на музыкальный фестиваль в Сан-Ремо

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05 Марта 2021, 11:08,
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По пути на музыкальный фестиваль в Сан-Ремо шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович застрял в огромной пробке из-за ДТП, произошедшего на дороге.
Златан не растерялся в этой ситуации и остановил первого попавшегося мотоциклиста. Ибра попросил незнакомца подвезти его на фестиваль, произнеся фразу: «Мне нужна твоя одежда и байк. Подбросишь в Сан-Ремо?».
Мужчина оказался болельщиком «Милана» и с радостью согласился помочь лидеру любимой команды.
Ранее сообщалось, что во время фестиваля Ибрагимович предложил продать некоторых певцов в «Ливерпуль», который испытывает большие кадровые проблемы из-за травм.
La vidéo de Zlatan en moto pour rejoindre #Sanremo pic.twitter.com/ICKR7haUzz— GuillaumeMP (@Guillaumemp) March 4, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Златан Ибрагимович