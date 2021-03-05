Санчес: «Чувствую себя львом в клетке»

Форвард миланского «Интера» Алексис Санчес пообщался с журналистами после поединка против «Пармы» в рамках 25-го тура Серии А. «Нерадзурри» отпраздновали победу со счетом 2:0. Оба гола забил чилийский нападающий.

«Антонио Конте доверяет мне, и меня это радует. Хочу как можно чаще выходить на поле и выкладываться на 100%. Чувствую себя львом в клетке, однако, когда выхожу на поле, все становится по-другому. Так было всегда, как только я пришел в футбол», - приводит слова игрока Sky Sport Italia.

В нынешнем розыгрыше Серии А 32-летний нападающий провел 18 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.