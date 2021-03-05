Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Санчес: «Чувствую себя львом в клетке»

05 Марта 2021, 10:56,

Форвард миланского «Интера» Алексис Санчес пообщался с журналистами после поединка против «Пармы» в рамках 25-го тура Серии А. «Нерадзурри» отпраздновали победу со счетом 2:0. Оба гола забил чилийский нападающий.

«Антонио Конте доверяет мне, и меня это радует. Хочу как можно чаще выходить на поле и выкладываться на 100%. Чувствую себя львом в клетке, однако, когда выхожу на поле, все становится по-другому. Так было всегда, как только я пришел в футбол», - приводит слова игрока Sky Sport Italia.

В нынешнем розыгрыше Серии А 32-летний нападающий провел 18 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Алексис Санчес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола