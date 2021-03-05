Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте: «Интеру» нельзя терять очки, каждый матч - битва»

05 Марта 2021, 10:28,

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте высказался о лидерстве в Серии А после победы над «Пармой» (2:1) в поединке 25-го тура чемпионата Англии.

«Интер» находится в очень хорошем положении. Мы добились большого прогресса, если сравнивать с прошлым сезоном. Но команда понимает, что каждый матч - битва. Нам нельзя терять очки. Нужно уважительно относиться к каждому сопернику», - передает слова специалиста Football-Italia.

После 25 туров чемпионата Италии «нерадзурри» уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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