Конте: «Интеру» нельзя терять очки, каждый матч - битва»

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте высказался о лидерстве в Серии А после победы над «Пармой» (2:1) в поединке 25-го тура чемпионата Англии.

«Интер» находится в очень хорошем положении. Мы добились большого прогресса, если сравнивать с прошлым сезоном. Но команда понимает, что каждый матч - битва. Нам нельзя терять очки. Нужно уважительно относиться к каждому сопернику», - передает слова специалиста Football-Italia.

После 25 туров чемпионата Италии «нерадзурри» уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.