«Интер» победил в шестой раз подряд благодаря дублю Санчеса

Заключительный матч 25-го тура чемпионата Италии прошёл без сенсаций. «Интер» победил в шестой раз кряду в Серии А, одолев на выезде вторую команду с конца таблицы, «Парму». Игра получилась богатой на хорошие моменты, вот только ни те, ни другие не могли открыть счет вплоть до 55-й минуты. Алексис Санчес получил мяч в центре штрафной площади и с разворота отправил мяч в цель, защитник пытался спасти ворота, но мяч уже пересек ленточку. Вскоре чилиец из той же зоны удвоил перевес, но уже после ассиста Ромелу Лукаку. Довольно быстро «Парма» отыграла один мяч. Кавалерийский наскок по левому флангу завершился прицельным навесом на ногу Эрнани, который с 10 метров переиграл голкипера. Но отобрать победу у лидера не удалось - 1:2. «Интер» уже на шесть очков опережает «Милан».