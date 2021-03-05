Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Интер» победил в шестой раз подряд благодаря дублю Санчеса

05 Марта 2021, 00:42,

Заключительный матч 25-го тура чемпионата Италии прошёл без сенсаций. «Интер» победил в шестой раз кряду в Серии А, одолев на выезде вторую команду с конца таблицы, «Парму». Игра получилась богатой на хорошие моменты, вот только ни те, ни другие не могли открыть счет вплоть до 55-й минуты. Алексис Санчес получил мяч в центре штрафной площади и с разворота отправил мяч в цель, защитник пытался спасти ворота, но мяч уже пересек ленточку. Вскоре чилиец из той же зоны удвоил перевес, но уже после ассиста Ромелу Лукаку. Довольно быстро «Парма» отыграла один мяч. Кавалерийский наскок по левому флангу завершился прицельным навесом на ногу Эрнани, который с 10 метров переиграл голкипера. Но отобрать победу у лидера не удалось - 1:2. «Интер» уже на шесть очков опережает «Милан».

Протокол игры  
Парма 1:2 Интер Милан
    55' Санчес Алексис (0:1)
    62' Санчес Алексис (0:2)
(1:2) Эрнани Азеведо 71'    
Сепе Луиджи Осорио Йордан Бани Маттиа Валенти Лаутаро   66' (Пеццелла Джузеппе (   66') Гальоло Риккардо   66' (Бузи Максим (   66') Эрнани Азеведо   85' (Пелле Грациано (   85') Бругман Гастон Куртич Ясмин Куцка Юрай   67' (Инглезе Роберто (   67') Карамо Янн Ман Деннис   46' (Михэйлэ Валентин (   46')
Запасные: Грасси Альберто Брунетта Хуан Зом Симон Сиприен Вилан Алвеш Бруну Коломби Симоне Иакопони Симоне
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Хакими Ашраф Барелла Николо Брозович Марсело Эриксен Кристиан   67' (Видаль Артуро (   67') Перишич Иван   84' (Дармиан Маттео (   84'   90') Санчес Алексис   76' (Мартинес Лаутаро (   76') Лукаку Ромелу
Запасные: Сенси Стефано Янг Эшли Весино Матиас Гальярдини Роберто Пинамонти Андреа Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар
04 марта. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Парма, Алексис Санчес
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