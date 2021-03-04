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«Наполи» пришлось оправдывать поступок Инсинье

04 Марта 2021, 20:49,

«Наполи» выступил с заявлением по поводу инцидента по окончанию матча с «Сассуоло» (3:3). Капитан неаполитанцев Лоренцо Инсинье, казалось, обеспечил победу своей команде ударом с 11-метровой отметки на 90-й минуте, но все же соперник успел отыграться.  После завершения поединка Инсинье крушил всё в подтрибунном помещении, бил рекламные щиты и кричал нецензурщину со смыслом: «Что за команда неудачников!»

- После сообщений в СМИ мы хотим прояснить, что не было никакого конфликта между Лоренцо Инсинье с партнерами, - говорится в заявлении клуба. - Игрок пытался снять напряжение последних минут матча из-за хаотичной концовки.

Также агент Инсинье опроверг данные о том, что Инсинье орал на одноклубников и даже тренера Дженнаро Гаттузо.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Лоренцо Инсинье
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