​Агент Аллегри рассказал о будущем тренера

Агент Джованни Бранчини, представляющий известного итальянского тренера Массимилиано Аллегри, высказался о будущем тренера.

Напомним, с лета 2019 года Аллегри находится без клуба после ухода из «Ювентуса».

«Аллегри получил несколько предложений, но не принял их во внимание. Он очень спокоен и после периода отдыха хочет вернуться к работе. Но Массимилиано ждёт проект, который бы его убедил. Пока что этого не произошло.

Обращался ли к Аллегри «Наполи»? Я предпочёл бы не комментировать это», - рассказал агент 1 Station Radio.

Ранее сообщалось, что назначить Массимилиано Аллегри может «Рома».