Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Агент Аллегри рассказал о будущем тренера

04 Марта 2021, 19:43,

Агент Джованни Бранчини, представляющий известного итальянского тренера Массимилиано Аллегри, высказался о будущем тренера.

Напомним, с лета 2019 года Аллегри находится без клуба после ухода из «Ювентуса».

«Аллегри получил несколько предложений, но не принял их во внимание. Он очень спокоен и после периода отдыха хочет вернуться к работе. Но Массимилиано ждёт проект, который бы его убедил. Пока что этого не произошло.

Обращался ли к Аллегри «Наполи»? Я предпочёл бы не комментировать это», - рассказал агент 1 Station Radio.

Ранее сообщалось, что назначить Массимилиано Аллегри может «Рома».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Массимилиано Аллегри
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола