​Дибала снова отправится на консультацию к доктору

Восстановление нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы от травмы боковой внутренней связки колена затянулось. Уже почти два месяца аргентинский футболист числится в клубном лазарете туринцев.

Как сообщает Tuttosport, Дибала не сыграет на следующей неделе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». По данным источника, футболист отправится в Австрию на консультацию к профессору Финку.

Ранее Дибала уже ездил на консультации, причём не только в Австрию, но и в испанскую Барселону. Об этом рассказывал спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи.