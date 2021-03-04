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​Дибала снова отправится на консультацию к доктору

04 Марта 2021, 18:40,

Восстановление нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы от травмы боковой внутренней связки колена затянулось. Уже почти два месяца аргентинский футболист числится в клубном лазарете туринцев.

Как сообщает Tuttosport, Дибала не сыграет на следующей неделе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». По данным источника, футболист отправится в Австрию на консультацию к профессору Финку.

Ранее Дибала уже ездил на консультации, причём не только в Австрию, но и в испанскую Барселону. Об этом рассказывал спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала
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