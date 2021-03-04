​«Боюсь, Конте меня не поддержит»: Анчелотти надеется на чемпионство «Милана»

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04 Марта 2021, 17:25,
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Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти высказался по поводу чемпионской гонки в итальянской Серии А.
В четверг вечером «Интер» может увеличить отрыв от «Милана» до четырёх очков, если обыграет на выезде «Парму». «Россонери» днём ранее допустили осечку, сыграв вничью с «Удинезе».
«Я надеюсь, что «Милан» выиграет чемпионат Италии, даже если это будет тяжело сделать. «Интер» набрал хороший темп.
Боюсь, мой друг Антонио Конте [тренер «Интера»] не поддержит меня в этом желании», - сказал Анчелотти Sky Sport Italia.
Карло Анчелотти был тренером «Милана» с 2001 по 2009 год.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Интер Милан, Карло Анчелотти, Антонио Конте