​«Боюсь, Конте меня не поддержит»: Анчелотти надеется на чемпионство «Милана»

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти высказался по поводу чемпионской гонки в итальянской Серии А.

В четверг вечером «Интер» может увеличить отрыв от «Милана» до четырёх очков, если обыграет на выезде «Парму». «Россонери» днём ранее допустили осечку, сыграв вничью с «Удинезе».

«Я надеюсь, что «Милан» выиграет чемпионат Италии, даже если это будет тяжело сделать. «Интер» набрал хороший темп.

Боюсь, мой друг Антонио Конте [тренер «Интера»] не поддержит меня в этом желании», - сказал Анчелотти Sky Sport Italia.

Карло Анчелотти был тренером «Милана» с 2001 по 2009 год.