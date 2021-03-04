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​Разъярённый Инсинье выругался после ничьей с «Сассуоло»

04 Марта 2021, 14:33,

В среду вечером «Наполи» потерял очки в гостях у «Сассуоло» (3:3). Команда Дженнаро Гаттузо забила на последней минуте, но в добавленное время пропустила в третий раз, и матч завершился вничью.

Телекамеры поймали момент, на котором разъярённый из-за упущенной победы Инсинье со злости бьёт ногой по рекламному щиту и произносит фразу: «Какая ********* [отстойная] команда!». Об этом пишет Football Italia. 

В прошедшей игре Лоренцо Инсинье записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Стоит добавить, что после февральского поражения от «Аталанты» футболисты «Наполи» не общаются с прессой.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Лоренцо Инсинье
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