​Разъярённый Инсинье выругался после ничьей с «Сассуоло»

В среду вечером «Наполи» потерял очки в гостях у «Сассуоло» (3:3). Команда Дженнаро Гаттузо забила на последней минуте, но в добавленное время пропустила в третий раз, и матч завершился вничью.

Телекамеры поймали момент, на котором разъярённый из-за упущенной победы Инсинье со злости бьёт ногой по рекламному щиту и произносит фразу: «Какая ********* [отстойная] команда!». Об этом пишет Football Italia.

В прошедшей игре Лоренцо Инсинье записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Стоит добавить, что после февральского поражения от «Аталанты» футболисты «Наполи» не общаются с прессой.