Экс-футболист «Интера» и «Ромы» осуждён за выращивание марихуаны

Бывший футболист Луиджи Сартор, поигравший в чемпионате Италии за столичную «Рому» и миланский «Интер», был осужден за выращивание марихуаны. Об этом рапортует ParmaLive.

В середине февраля Сартора задержали за выращивание 106 кустов марихуаны в заброшенном доме рядом с Пармой. Суд принял решение наказать экс-игрока сроком заключения на 14 месяцев и 20 дней. Он будет находиться под домашним арестом.

После оглашения приговора Сартор попросил возможность работать волонтером в реабилитационном центре для людей с наркотической зависимостью. Его запрос был удовлетворен.