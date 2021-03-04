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Экс-футболист «Интера» и «Ромы» осуждён за выращивание марихуаны

04 Марта 2021, 13:15,

Бывший футболист Луиджи Сартор, поигравший в чемпионате Италии за столичную «Рому» и миланский «Интер», был осужден за выращивание марихуаны. Об этом рапортует ParmaLive.

В середине февраля Сартора задержали за выращивание 106 кустов марихуаны в заброшенном доме рядом с Пармой. Суд принял решение наказать экс-игрока сроком заключения на 14 месяцев и 20 дней. Он будет находиться под домашним арестом.

После оглашения приговора Сартор попросил возможность работать волонтером в реабилитационном центре для людей с наркотической зависимостью. Его запрос был удовлетворен.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Луиджи Сартор
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