На 90-й минуте «Наполи» забил, казалось, решающий гол «Сассуоло» и тут же упустил победу

25-й тур чемпионата Италии стартовал драматичным равным матчем между «Сассуоло» и «Наполи», в котором три очка могли набрать и одни, и другие. В первом тайме хозяева дважды выходили вперед благодаря автоголу и удару с 11-метровой отметки. К середине второго тайма команда Дженнаро Гаттузо отыгралась, а на 90-й минуте уже сама повела после пенальти Лоренцо Инсинье. В самой последней атаке неаполитанцы также получили 11-метровый в свои ворота, и Франческо Капуто не дрогнул, принеся своей команде очко - 3:3.

«Наполи» не смог настичь «Аталанту» на четвертом месте.