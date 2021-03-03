Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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На 90-й минуте «Наполи» забил, казалось, решающий гол «Сассуоло» и тут же упустил победу

03 Марта 2021, 22:46,

25-й тур чемпионата Италии стартовал драматичным равным матчем между «Сассуоло» и «Наполи», в котором три очка могли набрать и одни, и другие.  В первом тайме хозяева дважды выходили вперед благодаря автоголу и удару с 11-метровой отметки. К середине второго тайма команда Дженнаро Гаттузо отыгралась, а на 90-й минуте уже сама повела после пенальти Лоренцо Инсинье. В самой последней атаке неаполитанцы также получили 11-метровый в свои ворота, и Франческо Капуто не дрогнул, принеся своей команде очко - 3:3.

«Наполи» не смог настичь «Аталанту» на четвертом месте.

Протокол игры  
Сассуоло 3:3 Наполи
(1:0) Максимович Никола 34'    
    38' Зелиньски Пётр (1:1)
(2:1) Берарди Доменико 45'    
    72' Ди Лоренцо Джованни (2:2)
(3:3) Капуто Франческо 90'    
    90' Инсинье Лоренцо (2:3)
Консильи Андреа Мюлдюр Мерт   73' (Тольян Йереми (   73') Марлон   79' Феррари Джанмарко Рожерио да Силва Лопес Максим   85' (Оддеи Брайан (   85') Локателли Мануэль Берарди Доменико   85' (Гараслин Лукаш (   85') Дефрель Грегоре   78' (Траоре Хамед (   78') Джуричич Филип   30'   85' (Обьянг Педро (   85') Капуто Франческо
Запасные: Пеголо Джанлука Распадори Джакомо Турати Стефано Кирьякопулос Георгиос Айхан Кан Маньянелли Франческо Пелузо Федерико
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир Максимович Никола   86' (Манолас Костас (   86') Хюсай Эльсейд   73' (Гулам Фаузи (   73'   77') Фабиан Руис Демме Диего   69'   73' (Бакайоко Тьемуэ (   73') Политано Маттео Зелиньски Пётр   85' (Лоботка Станислав (   85') Инсинье Лоренцо Мертенс Дрис   67' (Элмас Эльиф (   67')
Запасные: Оспина Давид Karim Zedadka Руй Мариу Контини Никита Чиоффи Антонио
03 марта. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Сассуоло
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