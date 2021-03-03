На 90-й минуте «Наполи» забил, казалось, решающий гол «Сассуоло» и тут же упустил победу

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03 Марта 2021, 22:46,
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25-й тур чемпионата Италии стартовал драматичным равным матчем между «Сассуоло» и «Наполи», в котором три очка могли набрать и одни, и другие. В первом тайме хозяева дважды выходили вперед благодаря автоголу и удару с 11-метровой отметки. К середине второго тайма команда Дженнаро Гаттузо отыгралась, а на 90-й минуте уже сама повела после пенальти Лоренцо Инсинье. В самой последней атаке неаполитанцы также получили 11-метровый в свои ворота, и Франческо Капуто не дрогнул, принеся своей команде очко - 3:3.
«Наполи» не смог настичь «Аталанту» на четвертом месте.
Протокол игры
|(1:0) Максимович Никола 34'
|38' Зелиньски Пётр (1:1)
|(2:1) Берарди Доменико 45'
|72' Ди Лоренцо Джованни (2:2)
|(3:3) Капуто Франческо 90'
|90' Инсинье Лоренцо (2:3)
Консильи Андреа • Мюлдюр Мерт 73' ( Тольян Йереми ( 73') • Марлон • 79'Феррари Джанмарко • Рожерио да Силва • Лопес Максим 85' ( Оддеи Брайан ( 85') • Локателли Мануэль • Берарди Доменико 85' ( Гараслин Лукаш ( 85') • Дефрель Грегоре 78' ( Траоре Хамед ( 78') • Джуричич Филип 30' 85' ( Обьянг Педро ( 85') • Капуто Франческо
Запасные: Пеголо Джанлука • Распадори Джакомо • Турати Стефано • Кирьякопулос Георгиос • Айхан Кан • Маньянелли Франческо • Пелузо Федерико
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Максимович Никола 86' ( Манолас Костас ( 86') • Хюсай Эльсейд 73' ( Гулам Фаузи ( 73' ) • 77'Фабиан Руис • Демме Диего 69' 73' ( Бакайоко Тьемуэ ( 73') • Политано Маттео • Зелиньски Пётр 85' ( Лоботка Станислав ( 85') • Инсинье Лоренцо • Мертенс Дрис 67' ( Элмас Эльиф ( 67')
Запасные: Оспина Давид • Karim Zedadka • Руй Мариу • Контини Никита • Чиоффи Антонио
03 марта. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Сассуоло