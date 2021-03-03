​«Ювентус» рассказал о травме де Лихта

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло продолжает терять игроков из-за травм. Во вторник в лазарет угодил защитник Маттайс де Лихт. Он получил повреждение во время разминки, и его место в основном составе «старой синьоры» перешло к Джанлуке Фработте.

«Ювентус» через свой официальный сайт сделал заявление по травме де Лихта. Клуб сообщил, что в результате обследования у голландца не было выявлено повреждений мышц. Состояние футболиста будет оцениваться изо дня в день. Сроки восстановления де Лихта клуб не называет.

Напомним, «Ювентус» во вторник вечером разгромил «Специю» со счётом 3:0.