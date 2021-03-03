​Конте рассказал, в чём должен прибавить «Интер»

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03 Марта 2021, 17:27,
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте во время пресс-конференции ответил на вопрос, в чём его команда должна прибавить.
«Мы должны быть более эффективными у чужих ворот. Мы создаём очень много моментов, но нам нужно лучше их реализовывать.
Давление на нас будет оказываться до конца сезона. Мы лидируем, поэтому ситуация отличается от того, что было в прошлом сезоне. Нужно справиться с этим, проявив зрелость.
Январская победа над «Ювентусом» придала нам чувство достоинства и осознание наших возможностей. Думаю, это было важно, потому как в прошлом году они нас дважды обыграли», - рассказал Конте.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте