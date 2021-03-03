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​Конте рассказал, в чём должен прибавить «Интер»

03 Марта 2021, 17:27,

Главный тренер «Интера» Антонио Конте во время пресс-конференции ответил на вопрос, в чём его команда должна прибавить.

«Мы должны быть более эффективными у чужих ворот. Мы создаём очень много моментов, но нам нужно лучше их реализовывать.

Давление на нас будет оказываться до конца сезона. Мы лидируем, поэтому ситуация отличается от того, что было в прошлом сезоне. Нужно справиться с этим, проявив зрелость.

Январская победа над «Ювентусом» придала нам чувство достоинства и осознание наших возможностей. Думаю, это было важно, потому как в прошлом году они нас дважды обыграли», - рассказал Конте.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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