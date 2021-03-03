​Серия А назначила дату проведения скандального матча «Ювентус» - «Наполи»

Октябрьский матч итальянского чемпионата между «Ювентусом» и «Наполи» ознаменовался скандалом. Неаполитанцы не приехали в Турин, ссылаясь на решение местных органов здравоохранения, но Серия А аргументы не приняла и матч не перенесла. «Адзурри» засчитали поражение 0:3 и даже сняли с команды один балл в таблице.

«Наполи» подавал несколько апелляций и добился своего – CONI признал, что матч всё-таки нужно провести в другой день. Теперь Серия А назначила дату – «Ювентус» примет «Наполи» в среду, семнадцатого марта.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в таблице Серии А, а «Наполи» - шестое.