Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Пранделли: «Кокорин? Платини понадобилось шесть месяцев, чтобы понять Серию А»

03 Марта 2021, 15:40,

Рулевой «Фиорентины» Чезаре Пранделли в очередной раз высказался по поводу российского форварда Александра Кокорина, перебравшегося в команду зимой.

«Кокорину нужно дать время. Нет сомнений в его технических качествах, но торопиться не стоит. Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы проникнуться менталитетом итальянской лиги», - приводится слова тренера на официальном сайте «фиалок».

Александр Кокорин провёл на футбольном поле лишь тридцать девять минут в двух матчах итальянского чемпионата.

«Фиорентина» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Чезаре Пранделли
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