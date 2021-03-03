​Пранделли: «Кокорин? Платини понадобилось шесть месяцев, чтобы понять Серию А»

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03 Марта 2021, 15:40,
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Рулевой «Фиорентины» Чезаре Пранделли в очередной раз высказался по поводу российского форварда Александра Кокорина, перебравшегося в команду зимой.
«Кокорину нужно дать время. Нет сомнений в его технических качествах, но торопиться не стоит. Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы проникнуться менталитетом итальянской лиги», - приводится слова тренера на официальном сайте «фиалок».
Александр Кокорин провёл на футбольном поле лишь тридцать девять минут в двух матчах итальянского чемпионата.
«Фиорентина» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Чезаре Пранделли