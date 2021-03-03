Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Список потенциальных покупателей «Интера» расширился

03 Марта 2021, 14:38,

Несколько дней назад был расформирован китайский клуб «Цзянсу Сунин». Встал вопрос о том, что же будет с «Интером», ведь миланский клуб имеет тех же владельцев.

Первым интерес к покупке «Интера» проявлял британский фонд BC Partners, однако соглашения до сих пор не достигнуто, ведь Suning оценивает клуб в 1 миллиард евро.

Как сообщает Il Sole 24 Ore, список потенциальных покупателей итальянского гранда расширился. Так, предложение о покупке клуба уже сделал американский инвестиционный фонд Fortress Investment Group.

В то же время на страницах La Gazzetta dello Sport сообщается, что интерес к «Интеру» проявляет аравийский принц Мохаммад бил Салсан. Он готов приобрести миноритарный пакет через Саудовский государственный инвестиционный фонд.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Спорное удаление позволило «Реалу» обыграть «Аталанту»: Менди – герой, Миранчук на поле не появился
Спорное удаление позволило «Реалу» обыграть «Аталанту»: Менди – герой, Миранчук на поле не появился


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола