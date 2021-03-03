​Список потенциальных покупателей «Интера» расширился

Несколько дней назад был расформирован китайский клуб «Цзянсу Сунин». Встал вопрос о том, что же будет с «Интером», ведь миланский клуб имеет тех же владельцев.

Первым интерес к покупке «Интера» проявлял британский фонд BC Partners, однако соглашения до сих пор не достигнуто, ведь Suning оценивает клуб в 1 миллиард евро.

Как сообщает Il Sole 24 Ore, список потенциальных покупателей итальянского гранда расширился. Так, предложение о покупке клуба уже сделал американский инвестиционный фонд Fortress Investment Group.

В то же время на страницах La Gazzetta dello Sport сообщается, что интерес к «Интеру» проявляет аравийский принц Мохаммад бил Салсан. Он готов приобрести миноритарный пакет через Саудовский государственный инвестиционный фонд.