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Буффон назвал дату завершения карьеры

03 Марта 2021, 13:48,

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, когда собирается завершить игровую карьеру.

«У меня есть определенная дата. Это июнь 2023-го года. Это мой максимум. Хотя я могу передумать и уйти из футбола в ближайшие несколько месяцев», - передает слова 43-летнего вратаря The Guardian.

Ранее СМИ сообщали, что Буффон ведет переговоры с туринским грандом о подписании нового трудового соглашения. Действующий контракт истекает летом 2021-го года.

В текущем сезоне Серии А Джанлуиджи провел пять поединков, в которых три раза сохранил ворота в неприкосновенности.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джанлуиджи Буффон
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