«Ювентус» не собирается увольнять Пирло

Туринский «Ювентус» не планирует увольнять Андреа Пирло с поста главного тренера команды. Об этом рассказал спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

«Многие люди, которые не занимаются футболом, обращают внимание только на результаты. «Ювентус» сейчас пробует играть по тактике нового наставника. Мы уверены, что Пирло использует правильный подход. Поэтому будем продолжать сотрудничество. Мы обновили команду, пригласили нового тренера и довольны своим путем», - приводит слова функционера Sky Sport Italia.

«Старая синьора» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на семь баллов.