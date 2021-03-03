Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду установил очередное историческое достижение

03 Марта 2021, 08:59,

В рамках 25-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» встречался со «Специей». «Старая синьора» одержала уверенную победу со счетом 3:0. Один из мячей забил португальский бомбардир Криштиану Роналду.

Как информирует в «Твиттере» Opta Paolo, 36-летний португальский голеадор установил новое историческое достижение. Роналду стал первым футболистом, забивший более 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских чемпионатах.

Напомним, что Криштиану выступает в составе «Ювентуса» с 2018-го года. До этого он поиграл за мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
03 Марта 2021, 10:04

Причем не только в Ла Лиге, что примечательно. Вот кто гарант голов, эффективность свою показывал всегда. Не думаю, что был клуб, который жалел бы о его подписании :) Сохранять такую форму на протяжении сезона, а тем более карьеры - феномен, который присущ лишь единицам!

2
Sergo
03 Марта 2021, 09:45

А кто-то в это время того... шкурит свой хе-хе на мецци...

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