Роналду установил очередное историческое достижение

В рамках 25-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» встречался со «Специей». «Старая синьора» одержала уверенную победу со счетом 3:0. Один из мячей забил португальский бомбардир Криштиану Роналду.

Как информирует в «Твиттере» Opta Paolo, 36-летний португальский голеадор установил новое историческое достижение. Роналду стал первым футболистом, забивший более 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских чемпионатах.

Напомним, что Криштиану выступает в составе «Ювентуса» с 2018-го года. До этого он поиграл за мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

12 - Cristiano Ronaldo is the first player to score 20+ goals in each of the last 12 seasons in the top-5 European Leagues. Giant.#JuveSpezia pic.twitter.com/UN1LBAwBRc