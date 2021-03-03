Роналду установил очередное историческое достижение

|
03 Марта 2021, 08:59,
|
|
В рамках 25-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» встречался со «Специей». «Старая синьора» одержала уверенную победу со счетом 3:0. Один из мячей забил португальский бомбардир Криштиану Роналду.
Как информирует в «Твиттере» Opta Paolo, 36-летний португальский голеадор установил новое историческое достижение. Роналду стал первым футболистом, забивший более 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских чемпионатах.
Напомним, что Криштиану выступает в составе «Ювентуса» с 2018-го года. До этого он поиграл за мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
12 - Cristiano Ronaldo is the first player to score 20+ goals in each of the last 12 seasons in the top-5 European Leagues. Giant.#JuveSpezia pic.twitter.com/UN1LBAwBRc— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 2, 2021
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду
Причем не только в Ла Лиге, что примечательно. Вот кто гарант голов, эффективность свою показывал всегда. Не думаю, что был клуб, который жалел бы о его подписании :) Сохранять такую форму на протяжении сезона, а тем более карьеры - феномен, который присущ лишь единицам!
А кто-то в это время того... шкурит свой хе-хе на мецци...