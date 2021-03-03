Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ибрагимович на музыкальном фестивале предложил продать певцов в «Ливерпуль»

03 Марта 2021, 08:55,

Главная звезда «Милана» Златан Ибрагимович посетил музыкальный фестиваль, который проходит в Сан-Ремо. Шведский футболист во время мероприятия пообщался с журналистами.

«В конкурсе примут участие 22 исполнителя - 11 против 11. По-другому будет неправильно. Сейчас здесь 26 певцов, поэтому я предлагаю продать лишних в «Ливерпуль». Слышал, что мерсисайдцы подыскивают новых футболистов. Если такой вариант не подходит, то можно отправить их в сад, пусть там поработают», - приводит слова Златана Football-Italia.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А 39-летний нападающий провел 14 поединков, записав на свой счет 14 забитых мячей и одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович
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