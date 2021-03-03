Роналду может продлить контракт с «Ювентусом»

Нападающий Криштиану Роналду может заключить новое трудовое соглашение с туринским «Ювентусом», об этом информирует посредством своего сайта журналист Альфредо Педулла.

По данным инсайдера, 36-летний португальский бомбардир желает подписать новый контракт, который будет рассчитан до лета 2023-го года. Клуб пока не дал точного ответа на данное предложение.

Напомним, что действующий договор между сторонами рассчитан до середины 2022-го года. Криштиану защищает цвета «Ювентуса» с 2018-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду провел 21 поединок, забил 20 голов и отдал три результативные передачи.