Роналду может продлить контракт с «Ювентусом»

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03 Марта 2021, 08:47,
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Нападающий Криштиану Роналду может заключить новое трудовое соглашение с туринским «Ювентусом», об этом информирует посредством своего сайта журналист Альфредо Педулла.
По данным инсайдера, 36-летний португальский бомбардир желает подписать новый контракт, который будет рассчитан до лета 2023-го года. Клуб пока не дал точного ответа на данное предложение.
Напомним, что действующий договор между сторонами рассчитан до середины 2022-го года. Криштиану защищает цвета «Ювентуса» с 2018-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду провел 21 поединок, забил 20 голов и отдал три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду