Пирло: «Ювентус» будет бороться за скудетто до самого конца»

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло пообщался с журналистами после поединка 25-го тура чемпионата Италии против «Специи». «Старая синьора» отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0.

«Мы продолжаем погоню за «Интером». Отставание от «нерадзурри» - это лишь очки, которые нас разделяют друг от друга. Впереди еще долгая погоня. «Ювентус» будет сражаться до самого конца. «Интер» уже играет вместе два года, а мы только начали наш совместный путь», - приводит слова Пирло Football-Italia.

«Ювентус» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Пирло отстают от лидирующего «Интера» на семь баллов.