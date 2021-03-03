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«Ювентус» разгромил «Специю» в заключительной трети матча

03 Марта 2021, 00:44,

Матчем «Ювентус» - «Специя» стартовал 25-й тур Серии А. Туринцы долго раскачивались, и первые моменты создал соперник, Риккардо Марчицца дважды пробил рядом со штангой, на что «старая синьора» огрызнулась ударом Криштиану Роналду в стойку. После часа игры команда Андреа Пирло принялась за дело. Прошел пас по левому края поля метров на 50 на Федерико Бернардески, который от лицевой линии прострелил в ногу Альваро Морате. Тот же Бернардески спустя 9 минут создал еще один момент, голкипер справился с первым ударом Федерико Кьезы в упор, но затем хавбек в оригинальном нырке головой вперед изловчился и подобием «удара скорпиона» добавил мяч в сетку. И напоследок Криштиану Роналду в контратаке сделал счет разгромным - 3:0. Перед финальным свистком Войцех Щесны успел парировать пенальти.

«Ювентус» вышел на чистое третье место с отставанием в семь очков от лидера.

Протокол игры  
Ювентус 3:0 Специя
(1:0) Мората Альваро 62'    
(2:0) Кьеза Федерико 71'    
(3:0) Роналду Криштиану 89'    
Щесны Войцех Данило Луис Демирал Мерих Алекс Сандро Фработта Джанлука   10'   61' (Мората Альваро (   61') Кьеза Федерико   72' (Ремзи Аарон (   72') Бентанкур Родриго Рабио Адриен Маккенни Уэстон   61' (Бернардески Федерико (   61') Кулушевски Деян   88' (Ди Пардо Алессандро (   88') Роналду Криштиану
Запасные: Петерс Дауда Дрэгушин Раду Пинсольо Карло Де Лихт Маттайс Фаджоли Николо Буффон Джанлуиджи Аке Марли
Проведель Иван Виньяли Лука Терци Клаудио Эрлич Мартин Марчицца Риккардо   86' (Агум Люсьен (   86') Эстевес Науэль Сена Лео   86' (Бастони Симоне (   86') Маджоре Джулио   72' (Акампора Дженнаро (   72') Гьяси Эммануэль Нзола М'Бала   72' (Галабинов Андрей (   72') Фариас Диего   73' (Верде Даниэле (   73')
Запасные: Исмайли Ардиан Риччи Матео Пикколи Роберто Агудело Кевин Зут Йерун Шабо Юлиан Феррер Сальвадор
02 марта. Стадион "Альянц Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Федерико Бернардески, Федерико Кьеза, Специя
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Комментарии (1)
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beorn_n
03 Марта 2021, 00:55

О это чувство когда Берни лучший игрок матча а Роналду худший).

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