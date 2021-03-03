«Ювентус» разгромил «Специю» в заключительной трети матча

Матчем «Ювентус» - «Специя» стартовал 25-й тур Серии А. Туринцы долго раскачивались, и первые моменты создал соперник, Риккардо Марчицца дважды пробил рядом со штангой, на что «старая синьора» огрызнулась ударом Криштиану Роналду в стойку. После часа игры команда Андреа Пирло принялась за дело. Прошел пас по левому края поля метров на 50 на Федерико Бернардески, который от лицевой линии прострелил в ногу Альваро Морате. Тот же Бернардески спустя 9 минут создал еще один момент, голкипер справился с первым ударом Федерико Кьезы в упор, но затем хавбек в оригинальном нырке головой вперед изловчился и подобием «удара скорпиона» добавил мяч в сетку. И напоследок Криштиану Роналду в контратаке сделал счет разгромным - 3:0. Перед финальным свистком Войцех Щесны успел парировать пенальти.

«Ювентус» вышел на чистое третье место с отставанием в семь очков от лидера.