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«Милан» близок к продлению контракта с Чалханоглу

03 Марта 2021, 00:27,

Полузащитник и лидер «Милана» Хакан Чалханоглу с высокой долей вероятности останется в клубе.

Как сообщает Sky Sport Italia, футболист был замечен в офисе «Милана» вчера вечером, где встретился с руководством клуба. Интересно, что с Хаканом не было его агента. Отмечается, что с каждым днём стороны становятся всё ближе и ближе к достижению соглашения, осталось уладить лишь некоторые разногласия. Сам Чалханоглу хотел бы остаться в «Милане».

27-летний футболист сборной Турции сыграл тридцать матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал одиннадцать голевых передач. Контракт Хакана с «россонери» действует до 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Хакан Чалханоглу
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