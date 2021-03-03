«Милан» близок к продлению контракта с Чалханоглу

Полузащитник и лидер «Милана» Хакан Чалханоглу с высокой долей вероятности останется в клубе.

Как сообщает Sky Sport Italia, футболист был замечен в офисе «Милана» вчера вечером, где встретился с руководством клуба. Интересно, что с Хаканом не было его агента. Отмечается, что с каждым днём стороны становятся всё ближе и ближе к достижению соглашения, осталось уладить лишь некоторые разногласия. Сам Чалханоглу хотел бы остаться в «Милане».

27-летний футболист сборной Турции сыграл тридцать матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал одиннадцать голевых передач. Контракт Хакана с «россонери» действует до 30 июня 2021 года.