Де Лихт получил травму на разминке перед матчем со «Специей»

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт получил очередное повреждение.

Как сообщает Football Italia, голландец травмировался на разминке перед матчем со «Специей». Де Лихт почувствовал дискомфорт и после общения с Андреа Пирло и медицинским персоналом принял решение пропустить встречу. Стоит отметить, что изначально Маттайс должен был выйти в стартовом составе, вместо него на поле с первых минут появился Джанлука Фработта.

На данный момент идёт тридцать восьмая минута встречи, счёт пока не открыт.

21-летний защитник сыграл двадцать один матч за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.