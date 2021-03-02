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Де Лихт получил травму на разминке перед матчем со «Специей»

02 Марта 2021, 23:31,

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт получил очередное повреждение.

Как сообщает Football Italia, голландец травмировался на разминке перед матчем со «Специей». Де Лихт почувствовал дискомфорт и после общения с Андреа Пирло и медицинским персоналом принял решение пропустить встречу. Стоит отметить, что изначально Маттайс должен был выйти в стартовом составе, вместо него на поле с первых минут появился Джанлука Фработта.

На данный момент идёт тридцать восьмая минута встречи, счёт пока не открыт.

21-летний защитник сыграл двадцать один матч за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Маттайс де Лихт
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