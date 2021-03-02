Рабьо: «Специя» может обыграть любого соперника»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио поделился ожиданиями от матча против «Специи».

«Мы очень злы после матча с «Вероной», потому что здорово начали ту игру, вели, играли интенсивно и должны были доводить дело до победы.

«Специя» - команда, которая может победить любого, поэтому мы должны быть сконцентрированы. Они атакуют большим количеством игроков, нам нужно сыграть осторожно. У нас есть класс, мы можем забивать голы, поэтому необходимо сосредоточиться на своих сильных сторонах», - цитирует Рабио Sky Sport Italia.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.