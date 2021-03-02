Рабьо: «Специя» может обыграть любого соперника»

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02 Марта 2021, 22:35,
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио поделился ожиданиями от матча против «Специи».
«Мы очень злы после матча с «Вероной», потому что здорово начали ту игру, вели, играли интенсивно и должны были доводить дело до победы.
«Специя» - команда, которая может победить любого, поэтому мы должны быть сконцентрированы. Они атакуют большим количеством игроков, нам нужно сыграть осторожно. У нас есть класс, мы можем забивать голы, поэтому необходимо сосредоточиться на своих сильных сторонах», - цитирует Рабио Sky Sport Italia.
Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Адриен Рабио, Специя
Ювентусу критично нельзя терять очки, но иногда команда себе позволяет такое. Кто бы мог подумать, что ЛЧ, да и чемпионат станут для Ювентуса таким испытанием? Что, неужели назначение Пирло было плохим решением?)) Так что да, и Специя опасна для кого-то, кто в кризисе.