Роналду: «Чемпионат мира в Катаре будет последним для меня»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих планах на международной арене.

«Чемпионат мира в Катаре будет последним для меня», - цитирует португальца Qatar Today.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в 2022 году, турнир должен начаться 21 ноября, а финал будет сыгран 18 декабря.

36-летний португалец сыграл сто семьдесят матчей за национальную команду своей страны, за которую он дебютировал в августе 2003 года, и забил сто два гола.

Роналду находится в феноменальной форме, в нынешнем сезоне форвард сыграл двадцать матчей за «Ювентус» в чемпионате Италии, забил девятнадцать голов и отдал две голевые передачи.