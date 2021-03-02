​Ибрагимович – о фестивале: «Пускай Лукаку приезжает, у меня с ним нет проблем»

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02 Марта 2021, 19:32,
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович станет гостем каждого из пяти вечеров музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Швед ответил на вопрос, может ли ведущий, являющийся фанатом «Интера», пригласить Ромелу Лукаку.
Во время январского дерби между «Миланом» и «Интером» между Ромелу Лукаку и Златаном Ибрагимовичем вспыхнул конфликт.
«Если Лукаку хочет приехать, пожалуйста. То, что происходит на поле, остаётся на поле, у меня нет с ним проблем», - цитирует Ибрагимовича Football Italia.
Как известно, Ибрагимович на фестивале споёт песню вместе со Синишей Михайловичем.
«Надеюсь, он не умеет петь, чтобы мы были на одном уровне», - рассказал Златан.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Интер Милан, Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку