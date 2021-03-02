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​Мората попал в заявку «Ювентуса» на матч со «Специей»

02 Марта 2021, 17:42,

«Ювентус» опубликовал список футболистов, которые могут выйти на поле во вторничном матче чемпионата против «Специи». Среди игроков в списке оказался форвард Альваро Мората, который в последней игре против «Вероны» не играл из-за болезни. СМИ писали о том, что испанский футболист имеет цитомегаловирус.

Скорее всего, Альваро Мората начнёт матч против «Специи» на скамейке для запасных. Стартовый свисток футболисты услышат в 22:45 по московскому времени.

Заявка «Ювентуса»: Шесны, Буффон, Пинсольо – де Лихт, Сандро, Данило, Демирал, ди Пардо, Дрэгушин, Фработта – Ремзи, Маккенни, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Фаджиоли, Кулушевски, Петерс – Роналду, Мората, Аке.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Альваро Мората
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