Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ибрагимович ответил Леброну Джеймсу

02 Марта 2021, 16:43,

Дискуссия в СМИ между Златаном Ибрагимовичем и баскетболистом Леброном Джеймсом продолжается. Всё началось с заявления шведа о том, что ему не нравится, когда спортсмены вмешиваются в политику. Джеймс ответил, что не перестанет говорить о плохих вещах, которые он наблюдает в обществе, а также напомнил, как несколько лет назад Ибрагимович говорил скрытом расизме в свой адрес в Швеции.

«Расизм и политика – разные вещи. Мы, спортсмены, объединяем мир, в то время как политика его разделяет. Мы не должны заниматься другими делами, которые у нас плохо получаются, иначе я бы уже был в политике. Это мой посыл. Спортсмены должны быть спортсменами, политики – политиками», - приводит новое заявление Ибрагимовича Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Леброн Джеймс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола