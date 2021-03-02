Ибрагимович ответил Леброну Джеймсу

Дискуссия в СМИ между Златаном Ибрагимовичем и баскетболистом Леброном Джеймсом продолжается. Всё началось с заявления шведа о том, что ему не нравится, когда спортсмены вмешиваются в политику. Джеймс ответил, что не перестанет говорить о плохих вещах, которые он наблюдает в обществе, а также напомнил, как несколько лет назад Ибрагимович говорил скрытом расизме в свой адрес в Швеции.

«Расизм и политика – разные вещи. Мы, спортсмены, объединяем мир, в то время как политика его разделяет. Мы не должны заниматься другими делами, которые у нас плохо получаются, иначе я бы уже был в политике. Это мой посыл. Спортсмены должны быть спортсменами, политики – политиками», - приводит новое заявление Ибрагимовича Goal.com.