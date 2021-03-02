​Лукаку – лучший игрок Серии А в феврале

Ромелу Лукаку был признан самым полезным игроком (MVP) февраля в итальянской Серии А. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В прошлом месяце Лукаку принял участие в четырёх матчах «Интера» в чемпионате Италии. На счету форварда четыре забитых гола и три результативных паса. Таким образом, Ромелу принял непосредственное участие в семи февральских голах «Интера» в Серии А из одиннадцати.

«Интер» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии после двадцати четырёх туров. Ближайшего преследователя в лице соседей из «Милана» команда Антонио Конте опережает на четыре очка.