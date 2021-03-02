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​«Рома» ищет нового тренера

02 Марта 2021, 15:43,

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин недоволен результатами команды в матчах против топ-команд. Под руководством Паулу Фонсеки «волки» выиграли только три из 21 игры с грозными соперниками. Очередная неудача случилась на прошлых выходных, когда римляне в родных стенах уступили «Милану» со счётом 1:2.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, руководство «Ромы» недовольно работой Фонсеки и уже ищет нового тренера. В списке кандидатов находятся Массимилиано Аллегри и Маурисио Сарри.

Действующий контракт Паулу Фонсеки с «Ромой» рассчитан до конца сезона, однако в нём есть пункт о продлении в случае выхода команды в Лигу чемпионов.

Добавим, что Паулу Фонсеку слухи связывали с возможной работой в «Спартаке».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри, Паулу Фонсека
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