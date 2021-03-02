Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»

Экс-игрок миланского «Интера» Никола Вентола считает, что туринскому «Ювентусу» стоит расстаться с португальским нападающим Криштиану Роналду. По его мнению, уход 36-летнего бомбардира положительно повлияет на развитие команды.

«Ювентус» будет выигрывать, если расстанется с Криштиану. Туринцам нужно подписать нового центрфорварда. Они зациклились на Роналду. Команда не прогрессирует из-за португальца», - передает слова Вентолы Bobo TV.

Криштиану защищает цвета «старой синьоры» с 2018-го года. В нынешнем сезоне бомбардир провел 20 поединков, забил 19 голов (четыре - с пенальти) и отдал три результативные передачи.